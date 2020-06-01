Руслан Громов - Fashion-обозреватель, стилист

"Лето наступило": Советы от известного российского стилиста Руслана Громова

10.06, 11:48

Руслан Громов - Fashion-обозреватель, стилист

"Коронамода": Какие сумки и перчатки самые безопасные во время пандемии, почему от трикотажа стоит отказаться и как правильно обрабатывать одежду

10.05, 08:22

Руслан Громов - Fashion-обозреватель, стилист

"Не копайте глубоко": Руслан Громов рассказал, был ли у него роман с Даной Борисовой

19.04, 08:39

Руслан Громов - Fashion-обозреватель, стилист

Руслан Громов рассказал о своем отношении к пандемии коронавируса

25.03, 19:33
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Политика
В РФ состоятся контрольные испытания боевого робота «Маркер» в 2021 году
Эксперты Национального центра ФПИ и НПО «Андроидная техника» создают боевого робота «Маркер». В РФ контрольные испытания состоятся в 2021 году, после чего его передадут на вооружение Министерства обороны России.
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Шоу-бизнес
Нет даже оградки: Могила актрисы Натальи Крачковской пришла в запустение
Натальи Крачковской не стало в марте 2016 года, и за это время её единственный сын Василий не установил на могиле матери ни памятник, ни даже оградку, посетовали в беседе с создателями телепередачи «Ты не поверишь!» друзья заслуженной артистки страны. Наследник киноактрисы недостаточно ухаживал за ней и в последние месяцы её жизни, заявили они.
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Наука
В Великобритании создали фонарик, улучшающий зрение за 3 минуты в день
В Великобритании научные сотрудники Университетского колледжа Лондона создали светодиодный фонарик, который, как заявлено, улучшает падающее зрение, если излучаемый устройством тёмно-красный свет воздействует на глаза по 3 минуты в день. Положительный результат был заметен уже через две недели такой терапии.
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Технологии
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Истребители и бомбардировщики ВКС РФ отработали атаку на эсминец USS Porter ВМС США. Маневры проходили у береговой линии Крыма, взлёт самолётов осуществлялся с военных авиабаз, находящихся на полуострове.
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