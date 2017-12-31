ТОП-10 самых ненадежных авто по версии TopGear возглавил Fiat
ТОП-10 самых ненадежных авто по версии популярного мотошоу TopGear возглавил бренд Fiat. В числе недовольных технической частью владельцев оказалось 163 человека.
Второе место рейтинга от телешоу получила марка Jaguar. Претензии этому бренду высказали 148 человек. Третья строчка у Volvo, которая получила 134 жалобы от владельцев. Далее идет Mazda. На пятом месте Land Rover. На шестой позиции Mitsubishi. Седьмое место у Subaru, а восьмое - у Audi.
Девятая строчка в антирейтинге отошла бренду Subaru. Десятое место заняла марка Infiniti.
Ранее стало известно, что ТОП-5 вторичного авторынка России возглавил Ford Focus 2012.
Второе место рейтинга от телешоу получила марка Jaguar. Претензии этому бренду высказали 148 человек. Третья строчка у Volvo, которая получила 134 жалобы от владельцев. Далее идет Mazda. На пятом месте Land Rover. На шестой позиции Mitsubishi. Седьмое место у Subaru, а восьмое - у Audi.
Девятая строчка в антирейтинге отошла бренду Subaru. Десятое место заняла марка Infiniti.
Ранее стало известно, что ТОП-5 вторичного авторынка России возглавил Ford Focus 2012.
Автор: Нина Лукашева