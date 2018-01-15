Ford планирует презентовать свой электрический кроссовер до 2020 года
В преддверии проведения Североамериканского автосалона компания Ford анонсировала выпуск нового электромобиля. Ожидается, что презентация транспортного средства состоится в 2020 году.
Машина получит название Mach 1 и будет полностью электрическим кроссовером. Работа над новинкой ведется командой специалистов Team Edison на заводе компании, который недавно открылся в одной из районов Детройта.
Отмечается, что это будет не единственный электромобиль американского производителя. Так, компания Ford планирует выпустить около 40 таких транспортных средств. Инвестиции в данный проект составили 11 миллиардов долларов.
В прошедшем году американский производитель уже говорил о том, что электрический паркетник будет иметь запас хода, равный 300 миль или 483 километров. Также в планах у компании является выпуск гибрида Mustang и F-150. На одном из недавних мероприятиях Ford показала новинку, выход которой состоится в 2020 году. Также компания представила спецверсию Mustang под названием Bullitt и кроссовер Edge.
Машина получит название Mach 1 и будет полностью электрическим кроссовером. Работа над новинкой ведется командой специалистов Team Edison на заводе компании, который недавно открылся в одной из районов Детройта.
Отмечается, что это будет не единственный электромобиль американского производителя. Так, компания Ford планирует выпустить около 40 таких транспортных средств. Инвестиции в данный проект составили 11 миллиардов долларов.
В прошедшем году американский производитель уже говорил о том, что электрический паркетник будет иметь запас хода, равный 300 миль или 483 километров. Также в планах у компании является выпуск гибрида Mustang и F-150. На одном из недавних мероприятиях Ford показала новинку, выход которой состоится в 2020 году. Также компания представила спецверсию Mustang под названием Bullitt и кроссовер Edge.
Автор: Валерия Орлова