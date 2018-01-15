В Kia разработают серийную версию большого кроссовера Telluride
В Kia создадут серийную версию крупного кроссовера Telluride. В компании отметили, что производство массовой версии авто будет начато в этом году.
Касательно намерения показать серийную вариацию Kia Telluride стало известно из сообщения компании при общении её представителей с журналистами. Прототип новинки появился в 2016-м году, однако лишь сейчас утвердили решение относительно выпуска серийной версии. Концепт отличается размером колесной базы в 3,073 м.
Прототип получил гибридный двигатель, включающий «атмосферник» объемом 3,5 л, а также электрический силовой агрегат. Общая производительность, генерируемая установкой достигает 400 «лошадок». Новинка будет выпускаться как модель для глобального рынка и может появиться на авторынке РФ в качестве замены Mohave.
Касательно намерения показать серийную вариацию Kia Telluride стало известно из сообщения компании при общении её представителей с журналистами. Прототип новинки появился в 2016-м году, однако лишь сейчас утвердили решение относительно выпуска серийной версии. Концепт отличается размером колесной базы в 3,073 м.
Прототип получил гибридный двигатель, включающий «атмосферник» объемом 3,5 л, а также электрический силовой агрегат. Общая производительность, генерируемая установкой достигает 400 «лошадок». Новинка будет выпускаться как модель для глобального рынка и может появиться на авторынке РФ в качестве замены Mohave.
Автор: Валерий Антонов