Rolls-Royce начнет продавать свой первый кроссовер Cullinan в России в конце 2018 года
Британский автоконцерн Rolls-Royce начнет продавать свой первый и ожидаемый миром кроссовер Cullinan в России в конце 2018 года, после мировой премьеры. Сведения предоставила пресс-служба компании.
За основу Cullinan разработчики взяли легкие алюминиевые материалы, которые позже будут использоваться в других моделях бренда. Кроссовер должен составить конкуренцию Lamborghini Urus (15,2 млн рублей) и Bentley Bentayga (11 млн – 16 млн рублей в зависимости от типа силовой установки).
Производители предпочли не называть стоимость Rolls-Royce Cullinan, отметив, что самой дорогой моделью компании по-прежнему останется Phantom. Его стоимость на рынке составляет 35 млн рублей.
Ранее концерн представил элитное автокресло.
За основу Cullinan разработчики взяли легкие алюминиевые материалы, которые позже будут использоваться в других моделях бренда. Кроссовер должен составить конкуренцию Lamborghini Urus (15,2 млн рублей) и Bentley Bentayga (11 млн – 16 млн рублей в зависимости от типа силовой установки).
Производители предпочли не называть стоимость Rolls-Royce Cullinan, отметив, что самой дорогой моделью компании по-прежнему останется Phantom. Его стоимость на рынке составляет 35 млн рублей.
Ранее концерн представил элитное автокресло.
Автор: Джанабилова Татьяна П