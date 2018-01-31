Honda возрождает модель Passport на базе Pilot
Honda возрождает модель Passport, последние машины сошли с конвейера в 2002 году. По слухам, Passport будет построен на базе выпускающейся модели Pilot.
Старая модель Honda Passport был популярным внедорожником в 90 годы на американском рынке. Новый кроссовер будет иметь средние размеры и займет на рынке место между Honda Pilot и Honda CR-V. Машина проектировалась по новой технологии, когда все предсерийные испытания проходят не на тестовых моделях, а проектируются на компьютере, так был создан Pilot.
Японский автопроизводитель ничего не комментирует, вся информация появляется на основе слухов. Поэтому, скорее всего, Passport будет иметь общую платформу с Pilot и собирать новинку будут вместе с старшей моделью на заводе в штате Алабама. Если будет общая платформа, то и двигатели тоже, а у Pilot имеется 3.5 литровая «шестерка», мощностью 280 л.с., а АКПП будет либо 6 ступенчатой, либо иметь 9 передач. Ориентировочная цена 27 000 долларов.
Старая модель Honda Passport был популярным внедорожником в 90 годы на американском рынке. Новый кроссовер будет иметь средние размеры и займет на рынке место между Honda Pilot и Honda CR-V. Машина проектировалась по новой технологии, когда все предсерийные испытания проходят не на тестовых моделях, а проектируются на компьютере, так был создан Pilot.
Японский автопроизводитель ничего не комментирует, вся информация появляется на основе слухов. Поэтому, скорее всего, Passport будет иметь общую платформу с Pilot и собирать новинку будут вместе с старшей моделью на заводе в штате Алабама. Если будет общая платформа, то и двигатели тоже, а у Pilot имеется 3.5 литровая «шестерка», мощностью 280 л.с., а АКПП будет либо 6 ступенчатой, либо иметь 9 передач. Ориентировочная цена 27 000 долларов.
Автор: Северов Андрей