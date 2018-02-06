В Сети появились фото обновленного Porsche 911 GT3 RS
В Всемирной паутине появились фото новой версии модели Porsche 911 GT3 RS. В РФ автомобиль будет стоить 10,5 млн рублей.
В спорткаре будет атмосферный четырехлитровый оппозитный двигатель, мощностью 521 л.с., вместе с ним будет трудиться 7-ступенчатый робот. До «сотни» автомобиль разгоняется за 3,3 сек., а предельная скорость 330 км\ч.
В экстерьере произошли такие улучшения: изменились бампера, воздухозаборники, а также форма заднего антикрыла. Установлены передние диски R20, а заднии R21, резина имеет размерность 265/35 спереди и 325/30 для задних колес.
Доступен дополнительный пакет Clubsport с каркасом для безопасности из легкого алюминиевого сплава, ремнями безопасности, держащими седоков в 6 точках, а также огнетушитель.
В спорткаре будет атмосферный четырехлитровый оппозитный двигатель, мощностью 521 л.с., вместе с ним будет трудиться 7-ступенчатый робот. До «сотни» автомобиль разгоняется за 3,3 сек., а предельная скорость 330 км\ч.
В экстерьере произошли такие улучшения: изменились бампера, воздухозаборники, а также форма заднего антикрыла. Установлены передние диски R20, а заднии R21, резина имеет размерность 265/35 спереди и 325/30 для задних колес.
Доступен дополнительный пакет Clubsport с каркасом для безопасности из легкого алюминиевого сплава, ремнями безопасности, держащими седоков в 6 точках, а также огнетушитель.
Автор: Северов Андрей