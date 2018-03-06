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Экономика

Авиакомпания Delta Airlines отказалась от полетов в РФ
Компания Delta Airlines решила полностью отказаться от полетов в Россию. Представители пресс-службы перевозчика отметили, что в настоящее время бренд будет концентрироваться на работе с европейскими странами.

Авиакомпания Delta Airlines отказалась от полетов в РФ


«Мы проанализировали маршрутную сеть и приняли решение отказаться от работы на территории России. В настоящее время создание дополнительных веток и поддержка старых не представляются для нас перспективными. Планы вернуться в РФ летом текущего года пришлось отменить», - рассказали в пресс-центре авиакомпании.

Delta Airlines работала на территории России, обеспечивая сообщение с США, только в высокий сезон. В сентябре минувшего года бренд прекратил полеты, но анонсировал их возобновление в мае текущего года. В настоящее время сообщение с США обеспечивает только российский «Аэрофлот». Компания летает в Вашингтон, Майами, Лос-Анджелес и Нью-Йорк.

В компании отметили, что пассажиры смогут добраться из России в США посредством стыковочных рейсов через Париж и Амстердам. Ранее рейсы с РФ прекратили концерны Air Berlin и Eurowings. Также некоторые перевозчики существенно ограничили сеть. Среди них стоит выделить наиболее крупных - Lufthansa, Thai Airways International и Finnair.

Автор: Махов Артем
Сегодня, 11:46
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