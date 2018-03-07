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Экономика

Более 400 тысяч новый клиентов за 2017 год привлек корпоративный блок Сбербанка
Два миллиона клиентов — столько насчитывает сегодня корпоративный блок Сбербанка. В течение 2017 года к нему присоединились 400 тысяч ИП и юрлиц.

Интернет-банк «Сбербанк Бизнес Онлайн» использует более 1 млн компаний, в нем зарегистрировано свыше 3 млн активных пользователей. 99,6% транзакций осуществляется в электронном виде.
Более 400 тысяч новый клиентов за 2017 год привлек корпоративный блок Сбербанка

«Рост числа клиентов — результат того, что банк в прошлом году существенно улучшил свои сервисы для них и предложил новые, — говорит Анатолий Попов, старший вице-президент, руководитель блока «Корпоративный бизнес» Сбербанка. — Мы запустили пакет услуг „Легкий старт“ для начинающих предпринимателей с бесплатным обслуживанием. Был обновлен интернет-банк „Сбербанк Бизнес Онлайн“. Клиентам получили быстрые расчеты внутри банка, которые занимают не более 3–5 минут, и продолжительный 20-часовой операционный день. Расширилась линейка сервисов для развития бизнеса, их уже более двадцати — от бесплатного CRM и онлайн-бухгалтерии до сервиса гарантированных расчетов».
Более 400 тысяч новый клиентов за 2017 год привлек корпоративный блок Сбербанка

Также корпоративным блоком Сбербанка в 2017 году был создан Центр корпоративных решений на базе шести площадок в различных субъектах РФ. Его задача — оказывать всестороннюю оперативную поддержку и сопровождение клиентов — юридических лиц. Более миллиона корпоративных клиентов Сбербанка получают справочно-информационное и операционное обслуживание, поддержку в решении вопросов в области комплаенс и внешнеэкономической деятельности, новые продукты и услуги.

Банк постоянно совершенствует и упрощает кредитные процессы, применяя самые передовые технологии: модели анализа данных с помощью Big Data, роботизацию ручных операций. В результате 51% клиентов крупного и среднего бизнеса получают решение по кредитам менее чем за 5 дней, 53% входящего потока малого и микробизнеса — решение менее чем за час в рамках смарт-кредитования.

Важным направлением работы корпоративного блока Сбербанка является активное участие в программах поддержки малого и среднего предпринимательства, реализуемых государственными институтами. Доля банка на рынке кредитования с господдержкой малого и среднего предпринимательства (субсидии, гарантии или поручительства) по результатам 2017 года составляет более 30%.

К концу 2017 года остаток кредитов малого и среднего предпринимательства в 1,3 трлн руб. превысил докризисный уровень. Годовой прирост портфеля составил более 200 млрд руб., объем выдач кредитов МСП за 2017 год увеличился на 60% по сравнению с 2016-м и достиг 1,3 трлн руб.

Автор: Роман
Вчера, 15:18
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