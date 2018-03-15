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Сервис независимой оценки ICO проектов как эффективный способ раскрутки
Современные ICO проекты превратились в популярный способ заработка. Имея в наличии удачную разработку, можно постоянно получать неплохой доход, параллельно позволяя зарабатывать другим людям. Но, чтобы новый проект приносил хорошую и постоянную прибыль, необходимо проведение его правильной раскрутки. Одним из обязательных мероприятий, позволяющих ускорить продвижение, является регистрация проекта на сайте независимой оценки.

Что это такое?
Регистрация ICO проекта на соответствующем сайте предполагает внесение разового взноса в фонд ресурса, после чего информация о проекте вносится в календарь ICO проектов. После того, как проект будет размещен в общем каталоге, начинается процесс независимого оценивания предложенной владельцем информации. Речь идет о подготовке и написании обзоров и рецензий на разных языках, а также о выставлении оценок предложению сторонними пользователями. Внесение оплаты за услугу не гарантирует получения исключительно высоких оценок. Будьте готовы к тому, что пользователям может не понравиться то, что вы предложили. В этом случае они начнут критиковать проект в своих рецензиях или же ставить низкие оценки. Однако такой ход событий не является плохим, поэтому, получив низкую оценку, не стоит впадать в отчаяние. Получив минимальные оценки и критику от посетителей, можно своевременно устранить слабые стороны проекта, сделав его более совершенным.
Сервис независимой оценки ICO проектов как эффективный способ раскрутки

Некоторые особенности работы сервиса
В основу работы сервиса положена выстроенная по определенным правилам неразрывная цепочка блоков (блокчейн), пользуясь которой, сотрудники могут сформировать объективное мнение относительно репутации пользователя. Любые накрутки, низкокачественные лицензии и прочие мутные дела не будут способствовать росту доверия. В этом случае пользователь лишается токенов доверия, пользуясь которыми, он может получать дополнительную прибыль от сервиса. Получить токены doverie можно только честным путем. Купить, продать или обменять их невозможно.

Подобный способ раскрутки проекта позволяет быстро распространить информацию о проекте в Сети, тем самым автоматически способствуя росту клиентской базы. Многочисленные доверительные отзывы и рецензии, размещенные разными пользователями, способствуют росту доверия и привлечению новых клиентов, среди которых могут оказаться постоянные заказчики.

Автор: Роман
Сегодня, 16:27
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