Как говорится в пресс-релизе, в коллекцию вошли две неповторимые майки с принтами в тематике Рождества. Главной особенностью вещей стали различные надписи со скрытым подтекстом: «Putin loves You» (Путин тебя любит), «...Gifts for everybody» (В США Рождество снова взломали. Всем подарки), «...Russians did it again» (Русские снова взломали рождество).Паттерсон, участвовавший в шоу «Проект Подиум», уважает политику российского президента и уверен, что Восток и Запад должны тесно сотрудничать. Уникальный мессендж, надеется дизайнер, сделает его продукцию популярной.Ранее коллекцию в честь Владимира Владимировича выпустили в Британии.