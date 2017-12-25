Анастасия Квитко в эротичном платье поздравила всех с Рождеством
Модель Анастасия Квитко в Instagram поздравила всех с Рождеством. Для поздравлений девушка выбрала чувственный образ, надев белое облегающее платье, подчеркивающее ее неотразимую фигуру.
Новогодняя фотография появилась на страничке Анастасии Квитко в Instagram. Фотомодель в эротичном ультракоротком белоснежном платье и босоножках на высоких шпильках позирует на фоне новогодней елки, окутанной светящимися гирляндами. В комментариях к снимку девушка на американский манер желает всем счастливого Рождества. За короткое время фотографию оценили более 40 тысяч подписчиков, многие из которых отметили сексуальность и роскошные формы Анастасии Квитко.
Новогодняя фотография появилась на страничке Анастасии Квитко в Instagram. Фотомодель в эротичном ультракоротком белоснежном платье и босоножках на высоких шпильках позирует на фоне новогодней елки, окутанной светящимися гирляндами. В комментариях к снимку девушка на американский манер желает всем счастливого Рождества. За короткое время фотографию оценили более 40 тысяч подписчиков, многие из которых отметили сексуальность и роскошные формы Анастасии Квитко.
Автор: Артемов Сергей