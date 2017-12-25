Тимур Родригез продемонстрировал свое раритетное фото из детского лагеря
Популярный отечественный певец Тимур Родригез показал поклонникам свое раритетное фото, которое было сделано в лагере «Орленок» в 1992 году. Снимок появился на странице артиста в социальной сети Instagram.
Исполнитель рассказал, что тогда в лагере не отдыхал, а был на гастролях. На снимке вместе с ним изображена девушка по имени Ира, которая приехала из Таллина.
«Через несколько лет у Иры выросла грудь пятого размера, а у меня самооценка», - оставил запись под публикацией Родригез.
Также знаменитость добавил, что иногда все очень рано начинают верить в волшебство. К примеру, тогда на гастроли он приехал в роли DJ, MC и танцора. Певец отметил, что надетые на нем очки и бейсболку он купил на центральном рынке Пензы, шорты же были сшиты для него на заказ.
Фанатам очень понравился показанный фотоснимок, о чем свидетельствует огромное количество оставленных под постом лайков.
Исполнитель рассказал, что тогда в лагере не отдыхал, а был на гастролях. На снимке вместе с ним изображена девушка по имени Ира, которая приехала из Таллина.
«Через несколько лет у Иры выросла грудь пятого размера, а у меня самооценка», - оставил запись под публикацией Родригез.
Также знаменитость добавил, что иногда все очень рано начинают верить в волшебство. К примеру, тогда на гастроли он приехал в роли DJ, MC и танцора. Певец отметил, что надетые на нем очки и бейсболку он купил на центральном рынке Пензы, шорты же были сшиты для него на заказ.
Фанатам очень понравился показанный фотоснимок, о чем свидетельствует огромное количество оставленных под постом лайков.
Автор: Артем Васильев