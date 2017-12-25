Эксперты составили прогноз по рынку недвижимости на 2018 год
Эксперты проанализировали рынок недвижимости в 2017 году, сделав прогноз на будущий период. В выигрыше оказались граждане, купившие квартиру для проживания в ней. Те, кто купил жильё для инвестирования в 2018 году, могут испытать негативные тенденции, существующие на рынке.
Прогноз составлен специалистами на ближне- и среднесрочную перспективу. Определено, что стоимость квадратных метров жилья показывает нисходящую тенденцию. Эксперты указывают, что цена будет и далее снижаться, но ценовое дно ещё не достигнуто. Ставки по кредитованию в рамках ипотечных продуктов также идут вниз. Предупреждается, что если нет острой необходимости в приобретении квартиры в кредит, то с покупкой жилья необходимо повременить.
В зарубежном сегменте недвижимости обращается внимание на рост стоимости квартир в городах Сербии, Чехии, Новой Зеландии и Канады. Подорожало жильё и в Гонконге, рост стоимости составил в данных странах от 7 до 20%. На жильё снизились цены в Бразилии, Вьетнаме, Катаре и Украине. Падение составило от 8 до 18%.
Прогноз составлен специалистами на ближне- и среднесрочную перспективу. Определено, что стоимость квадратных метров жилья показывает нисходящую тенденцию. Эксперты указывают, что цена будет и далее снижаться, но ценовое дно ещё не достигнуто. Ставки по кредитованию в рамках ипотечных продуктов также идут вниз. Предупреждается, что если нет острой необходимости в приобретении квартиры в кредит, то с покупкой жилья необходимо повременить.
В зарубежном сегменте недвижимости обращается внимание на рост стоимости квартир в городах Сербии, Чехии, Новой Зеландии и Канады. Подорожало жильё и в Гонконге, рост стоимости составил в данных странах от 7 до 20%. На жильё снизились цены в Бразилии, Вьетнаме, Катаре и Украине. Падение составило от 8 до 18%.
Автор: Семен Зайцев