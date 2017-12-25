Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.09 USD 58.20
Курс валют на 26.12.2017
exclusive / Экономика

Эксперты составили прогноз по рынку недвижимости на 2018 год
Эксперты проанализировали рынок недвижимости в 2017 году, сделав прогноз на будущий период. В выигрыше оказались граждане, купившие квартиру для проживания в ней. Те, кто купил жильё для инвестирования в 2018 году, могут испытать негативные тенденции, существующие на рынке.

Эксперты составили прогноз по рынку недвижимости на 2018 год


Прогноз составлен специалистами на ближне- и среднесрочную перспективу. Определено, что стоимость квадратных метров жилья показывает нисходящую тенденцию. Эксперты указывают, что цена будет и далее снижаться, но ценовое дно ещё не достигнуто. Ставки по кредитованию в рамках ипотечных продуктов также идут вниз. Предупреждается, что если нет острой необходимости в приобретении квартиры в кредит, то с покупкой жилья необходимо повременить.

В зарубежном сегменте недвижимости обращается внимание на рост стоимости квартир в городах Сербии, Чехии, Новой Зеландии и Канады. Подорожало жильё и в Гонконге, рост стоимости составил в данных странах от 7 до 20%. На жильё снизились цены в Бразилии, Вьетнаме, Катаре и Украине. Падение составило от 8 до 18%.
Автор: Семен Зайцев
Вчера, 13:40
Читайте также
Загрузка...
Юзер Reddit под упаковкой рождественского подарка
10-часовую трансляцию молча сидящего в кресле
Москва готова принять на новогодние торжества
Девочке, с рождения запертой матерью и не
Черняк: В новогодние праздники Крым посетят до
Супруга муфтия Дагестана Айна Гамзатова собралась
Метро Москвы перешло на усиленный режим работы
Навальный опубликовал в Сети видеообращение,
В Telegram появился спецканал для связи с
В Москве автомобильные заторы достигли 10 баллов
Родители российских школьников требуют сделать
В Великобритании врачи спасли девочку,
Добавление комментария
Последние новости
26.12, 02:30 Юзер Reddit под упаковкой рождественского подарка в
26.12, 02:00 Эксперт: Аюрведические препараты нельзя принимать во
26.12, 01:30 10-часовую трансляцию молча сидящего в кресле Джеффа
26.12, 01:00 Анастасия Волочкова поблагодарила своих фанатов за
26.12, 00:30 Сказочный запуск FALCON 9 спровоцировал ДТП на дорогах
26.12, 00:00 Учёные: Мозг подростков в эффективности обучения
25.12, 23:30 Именем Боба Марли назван новый вид пауков
25.12, 23:00 Москва готова принять на новогодние торжества около 10
25.12, 22:30 В NASA создали прочный материал на основе карбида
25.12, 22:00 Эксперты посоветовали пять рецептов натуральных средств
25.12, 21:31 Юлия Барановская опубликовала трогательное видео
25.12, 21:30 Смартфон OnePlus 5 уже можно обновить до Android 8.0 Oreo
25.12, 21:25 В Ростовской области мужчина менял порноматериалы на
25.12, 21:14 Девочке, с рождения запертой матерью и не видевшей
25.12, 21:00 Эксперты объяснили восемь основных заблуждений о
25.12, 20:55 Черняк: В новогодние праздники Крым посетят до 100 тысяч
25.12, 20:50 Супруга муфтия Дагестана Айна Гамзатова собралась в
25.12, 20:40 Блогер Дмитрий Крикун стал свидетелем происшествия с
25.12, 20:30 В Сочи водитель Gelandewagen сбил человека, устроил
25.12, 20:23 Метро Москвы перешло на усиленный режим работы из-за