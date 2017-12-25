Пекарня «Звездные войны» в Стокгольме приготовила к Рождеству пряничный корабль-разрушитель
Пекарня «Звездные войны» в Стокгольме не могла обойти вниманием одноименный цикл фильмов и подготовила к Рождеству пряничный имперский крейсер, созданный из теста, корицы, имбиря и сахарной помадки. Весь процесс приготовления своих вкусных шедевров кондитеры публикуют в аккаунте в Instagram.
Сладкого звездного разрушителя клиновидной формы специалисты пекарни собрали по заказу частной компании, занимающейся разработкой компьютерных игр. Корабль из далекой галактики, как и все пряничные изделия, начинается с основы. Сначала выпекаются коржи с добавлением корицы и имбиря, а затем по лекалу вырезаются детали и соединяются сахарной помадкой так, чтобы их легко можно было разъединить. Внутри «корабля» имеются перепонки для придания ему сходства с прототипом из популярного фильма.
Звездного разрушителя не забыли украсить белыми волнистыми линиями, так как он, все же, является рождественским пряником. Готовый шедевр погрузили в машину и отправили заказчику, представив фото в Instagram.
Сладкого звездного разрушителя клиновидной формы специалисты пекарни собрали по заказу частной компании, занимающейся разработкой компьютерных игр. Корабль из далекой галактики, как и все пряничные изделия, начинается с основы. Сначала выпекаются коржи с добавлением корицы и имбиря, а затем по лекалу вырезаются детали и соединяются сахарной помадкой так, чтобы их легко можно было разъединить. Внутри «корабля» имеются перепонки для придания ему сходства с прототипом из популярного фильма.
Звездного разрушителя не забыли украсить белыми волнистыми линиями, так как он, все же, является рождественским пряником. Готовый шедевр погрузили в машину и отправили заказчику, представив фото в Instagram.
Автор: Чупира Марьяна