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Дима Билан показал музыкальный подаркок друзей на свой День Рождения
Недавно отпраздновавший свой День Рождения Дима Билан был очень тронут музыкальным подарком от своих друзей. Так видеоролик, в котором его поздравили Настя Зорина и Антон Севидов, он разместил на своей странице в Instagram.

Дима Билан показал музыкальный подаркок друзей на свой День Рождения


В описании к размещенному посту артист поблагодарил друзей за такой приятный для него подарок, при этом добавил, что Зорина, как и он, родилась 24 декабря. Знаменитость рассказал, что был приглашен к ней на день рождения, а когда вошел в комнату, где когда-то жил выдающийся композитор Петр Чайковский, увидел играющего за роялем классическое произведение Антона Севидова.

Помимо этого певец отметил, что давно считает своих друзей настоящими волшебниками, так как они обладают фантастическими способностями всегда чувствовать его настроение и при этом шокировать приятными подарками.
Автор: Артем Васильев
Вчера, 13:52
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