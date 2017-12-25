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Эксперты протестировали полноразмерный кроссовер Subaru Crosstrek нового поколения
Эксперты провели дорожные тесты автомобиля Subaru Crosstrek. Новому кроссоверу не хватает скорости. Полноприводный автомобиль предложен за 22 тысячи долларов.

Эксперты протестировали полноразмерный кроссовер Subaru Crosstrek нового поколения


Группа экспертов протестировала флагманский кроссовер Subaru Crosstrek, производимый японской компанией. В ходе тестов выяснилось, что двигатель не обеспечивает динамику разгона, машине явно не хватает скорости. Модель относится к среднему сегменту по своей стоимости. В условиях бездорожья машина обеспечивает водителю и пассажирам комфортную езду. Под капотом автомобиля новой генерации установлен 2,0-литровый бензиновый мотор, вырабатывающий в максимуме 155 л. с. при 154 Нм крутящего момента. До контрольных 100 км/ч машина разгоняется более 8-9 с. Оба ряда сидений удобны, багажное отделение имеет большой объём, задние кресла складываются.

Это увеличивает пространство в салоне автомобиля. В консоль вмонтирована информационно-развлекательная система, визуально воспринимаемая, как планшетный компьютер. Проверялся и комплект помощи водителю Subaru EyeSight. Круиз-контроль справился с возложенными на него задачами. Опции отключаются, если машина остановилась и через несколько секунд не продолжила движение.
Автор: Семен Зайцев
Вчера, 14:24
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