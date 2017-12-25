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exclusive / Шоу-бизнес

СМИ: Ольга Бузова часто проявляет свою излишнюю эмоциональность
Певица Ольга Бузова часто демонстрирует публике свою эмоциональность, несдержанность, граничащую с истерикой. Российские издания сделали подборку самых известных скандалов с участием теледивы.

СМИ: Ольга Бузова часто проявляет свою излишнюю эмоциональность


Дебютируя в шоу «Бабий бунт», Ольга Бузова показала свой вспыльчивый характер. Знаменитости показалось, что ее коллеги не дают ей слова и постоянно ее перебивают. Она долго сдерживала эмоции, но, вспылив, покинула студию.

В начале весны певица пожаловалась подписчикам своего микроблога в Instagram, что она три часа ждала приезда «скорой помощи». Как предположили некоторые фолловеры, медики не спешили к ней, так как не хотели попасть под горячую руку и плохое настроение эпатажной звезде.

В апреле в Сочи на съемках клипа «Люди не верили», где Бузова играла саму себя и ангела, она вновь показала свою эмоциональность. В белоснежном платье с тяжелыми крыльями за спиной артистке пришлось стоять в горной реке, повторяя несколько дублей. Каждый раз она, выскакивая из воды, не скупилась на выражения.

В начале лета возник скандал вокруг аккаунта знаменитости в Instagram, где она якобы призналась в ненависти к проекту «Дом-2» и всем его участникам. Однако кадров, подтверждающих информацию, на странице певицы не нашли.

Не получив заветную награду премии «Муз ТВ» в категории «Прорыв года», Ольга Бузова не сумела сдержаться, снова показав характер. После знаменитость извинилась за проявленные эмоции и заявила, что верит в свои будущие победы, а главным в жизни считает любовь публики.

Ранее Бузова публично рассказала про свою маленькую грудь.

Автор: Чупира Марьяна
Вчера, 14:32
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