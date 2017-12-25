В Саратовской области прооперировали девушку, избитую в живот знакомым
Жительницу города Пугачёв Саратовской области экстренно доставили в реанимационное отделение горбольницы, где врачи прооперировали её в области живота. Именно туда наносил удары 20-летней девушке 30-летний мужчина, который пришёл в гости к ней и её сожителю.
Полиция Саратовской области задержала местного жителя по подозрению в избиении пострадавшей. Правоохранители выясняют обстоятельства криминального инцидента, в ходе которого девушка получила не менее шести ударов в живот, а также причины, почему гражданский муж потерпевшей не смог уберечь её от жестокости пришедшего в гости знакомого.
Уточняется, криминогенным фактором в данной ситуации стал алкоголь, так как все три фигуранта данного дела употребляли спиртные напитки. Возбуждено уголовное дело.
Напомним, подобный случай во время праздничных застолий имел место в городе Красноармейск Саратовской области.
Полиция Саратовской области задержала местного жителя по подозрению в избиении пострадавшей. Правоохранители выясняют обстоятельства криминального инцидента, в ходе которого девушка получила не менее шести ударов в живот, а также причины, почему гражданский муж потерпевшей не смог уберечь её от жестокости пришедшего в гости знакомого.
Уточняется, криминогенным фактором в данной ситуации стал алкоголь, так как все три фигуранта данного дела употребляли спиртные напитки. Возбуждено уголовное дело.
Напомним, подобный случай во время праздничных застолий имел место в городе Красноармейск Саратовской области.
Автор: Воробьева Алина