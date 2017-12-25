В Сети появилась фотография Панина с дочерью
Нежное трогательное фото выложил в Instagram Алексей Панин. На черно-белом снимке актер сидит, обнявшись с дочерью.
Алексей Панин около двух лет разыскивал своего ребенка. Актер сумел преодолеть все бюрократические трудности и вот теперь в соцсетях появился трогательный снимок счастливого отца в обнимку с дочерью. Поклонники разделили радость Панина и отметили, что дочка поразительно похожа на папу.
Алексей Панин около двух лет разыскивал своего ребенка. Актер сумел преодолеть все бюрократические трудности и вот теперь в соцсетях появился трогательный снимок счастливого отца в обнимку с дочерью. Поклонники разделили радость Панина и отметили, что дочка поразительно похожа на папу.
Автор: Артемов Сергей