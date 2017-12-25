Валерия рассказала о своем новогоднем платье

Так на странице певицы появилось ее фото в длинном желтом платье, которое очень понравилось ее поклонникам. Помимо этого, артистка решила поразмышлять о встрече новогодней ночи.«Астрологи говорят, что этот Новый год нужно встречать в желтом, а лично вы следуете таким правилам гороскопа? Я, если честно, нет, однако если есть красивое подходящее по цвету платье, так почему бы его не надеть?», - гласит запись под снимком.Такой вопрос исполнительницы получил очень разные точки зрения у ее поклонников. Одни признались, что уже купили одежду желтого цвета для того, чтобы встретить в ней 2018 год. Другие сообщили, что никогда не верили в гороскопы и не собираются им следовать и в этот раз. Третьи же рассказали, что давно разочаровались в китайском календаре и больше не верят его предсказаниям. При этом многие не пропустили очередной момент восхититься красотой знаменитости и оставили много комплиментов к снимку. Также некоторые почитатели творчества артистки попытались убедить ее, что совсем не важно, в каком платье встречать праздник, главное, чтобы при этом просто присутствовало хорошее настроение.