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exclusive / Шоу-бизнес

Валерия рассказала о своем новогоднем платье
Накануне популярная отечественная певица Валерия приняла участие в съемках очередной фотосессии, снимок с которой разместила в своем Instagram. Также звезда похвалилась своим новым платьем и рассказала о встрече Нового года.

Валерия рассказала о своем новогоднем платье


Так на странице певицы появилось ее фото в длинном желтом платье, которое очень понравилось ее поклонникам. Помимо этого, артистка решила поразмышлять о встрече новогодней ночи.

«Астрологи говорят, что этот Новый год нужно встречать в желтом, а лично вы следуете таким правилам гороскопа? Я, если честно, нет, однако если есть красивое подходящее по цвету платье, так почему бы его не надеть?», - гласит запись под снимком.

Такой вопрос исполнительницы получил очень разные точки зрения у ее поклонников. Одни признались, что уже купили одежду желтого цвета для того, чтобы встретить в ней 2018 год. Другие сообщили, что никогда не верили в гороскопы и не собираются им следовать и в этот раз. Третьи же рассказали, что давно разочаровались в китайском календаре и больше не верят его предсказаниям. При этом многие не пропустили очередной момент восхититься красотой знаменитости и оставили много комплиментов к снимку. Также некоторые почитатели творчества артистки попытались убедить ее, что совсем не важно, в каком платье встречать праздник, главное, чтобы при этом просто присутствовало хорошее настроение.
Автор: Артем Васильев
Вчера, 14:55
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