Поклонники посчитали неправдоподобным фото «постаревшего» Димы Билана
В Сети обнародовали снимок с «постаревшим» Димой Биланом. Пользователи посчитали фотографию неправдоподобной, так как омолаживающие технологии помогут артисту и в пожилом возрасте выглядеть хорошо.
Кадр, подписанный словами: «Как будет выглядеть Дима Билан в старости», вызвал бурные обсуждения на интернет-просторах. Образ певца с искусственно состаренным лицом, странной прической, облаченного в белую майку, показался многим гротескным и безобразным.
Некоторые пользователи отметили, что знаменитость в будущем будет неплохо выглядеть, и сравнили его с Аль Пачино, Сильвестром Сталлоне и даже с Леонтьевым, только без кудрявых волос. По мнению большинства поклонников Билана, он в старости сможет воспользоваться омолаживающими технологиями, которые не позволят ему состариться. Один из подписчиков заявил, что главное не внешность человека, а его «душа и огонь внутри».
Кадр, подписанный словами: «Как будет выглядеть Дима Билан в старости», вызвал бурные обсуждения на интернет-просторах. Образ певца с искусственно состаренным лицом, странной прической, облаченного в белую майку, показался многим гротескным и безобразным.
Некоторые пользователи отметили, что знаменитость в будущем будет неплохо выглядеть, и сравнили его с Аль Пачино, Сильвестром Сталлоне и даже с Леонтьевым, только без кудрявых волос. По мнению большинства поклонников Билана, он в старости сможет воспользоваться омолаживающими технологиями, которые не позволят ему состариться. Один из подписчиков заявил, что главное не внешность человека, а его «душа и огонь внутри».
Автор: Чупира Марьяна