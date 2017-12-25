В «Останкино» открыли памятник погибшим при крушении Ту-154
В понедельник, 25 декабря, в телевизионном техцентре «Останкино» открыли памятник погибшим в ходе крушения Ту-154 журналистам. Трагический инцидент имел место ровно год назад около города Сочи.
«Мне никогда не забыть то отчаяние и бессилие, ту боль, которая спустя год хоть и немного притупилась, но никуда не ушла. В этот день мы открываем мемориальную доску, чтобы увековечить память о наших коллегах, скоропостижно ушедших в тот злополучный день», – приводит портал «Актуальные новости» слова гендиректора Первого канала Константина Эрнста, сказанные им в рамках мероприятия по открытию памятника погибшим людям.
Напомним, Ангелу Меркель обвинили в жестокосердии и безразличии к жертвам теракта в столице Германии.
«Мне никогда не забыть то отчаяние и бессилие, ту боль, которая спустя год хоть и немного притупилась, но никуда не ушла. В этот день мы открываем мемориальную доску, чтобы увековечить память о наших коллегах, скоропостижно ушедших в тот злополучный день», – приводит портал «Актуальные новости» слова гендиректора Первого канала Константина Эрнста, сказанные им в рамках мероприятия по открытию памятника погибшим людям.
Напомним, Ангелу Меркель обвинили в жестокосердии и безразличии к жертвам теракта в столице Германии.
Автор: Воробьева Алина