Петербуржец с пулевым ранением в голову несколько километров гнался за обидчиком
В Санкт-Петербурге на улице Нахимова 25 декабря мужчина в результате конфликта нанес три пулевых ранения 27-летнему местному жителю. Пострадавший водитель Audi, несмотря на полученные травмы, начал погоню за обидчиком, который пытался скрыться на автомобиле Range Rover.
Очевидцы рассказали, что около 2:00 32-летний мужчина начал проявлять агрессию в адрес петербуржца, который вел с ним диалог, после чего разбил боковое стекло в Audi и осуществил три выстрела из огнестрельного оружия. Первая пуля попала в затылочную часть головы водителя, а две последующих – в руку. Испугавшись, стрелявший попытался скрыться с места происшествия, но раненный мужчина гнался за ним еще несколько километров, а отстав, позвонил в полицию. Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя Range Rover на улице Беринга.
Пострадавшему в ближайшее время была оказана медицинская помощь: врачи вытащили из головы пулю, зашили руку и отпустили его домой.
Очевидцы рассказали, что около 2:00 32-летний мужчина начал проявлять агрессию в адрес петербуржца, который вел с ним диалог, после чего разбил боковое стекло в Audi и осуществил три выстрела из огнестрельного оружия. Первая пуля попала в затылочную часть головы водителя, а две последующих – в руку. Испугавшись, стрелявший попытался скрыться с места происшествия, но раненный мужчина гнался за ним еще несколько километров, а отстав, позвонил в полицию. Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя Range Rover на улице Беринга.
Пострадавшему в ближайшее время была оказана медицинская помощь: врачи вытащили из головы пулю, зашили руку и отпустили его домой.
Автор: Ивакина Ирина