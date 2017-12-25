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Год назад разбился Ту-154 с ансамблем Александрова, журналистами, военнослужащими и Елизаветой Глинкой
Самолет Ту-154 Минобороны РФ рухнул в море, у береговой линии города Сочи, унеся жизни журналистов трёх федеральных каналов, группы военнослужащих Минобороны и ансамбля Александрова. Погибла также Елизавета Глинка, глава фонда «Справедливая помощь».

Год назад разбился Ту-154 с ансамблем Александрова, журналистами, военнослужащими и Елизаветой Глинкой


Самолет направлялся из Москвы в Сирию. Артистов, включая художественного руководителя ансамбля Валерия Халилова, ожидали на авиабазе «Хмеймим». Мероприятия собирались освещать три съемочные группы в составе Александра Суранова, Павла Обухова, Валерия Ржевского (Издание «Звезда»). От Первого канала летели Вадим Денисов, Дмитрий Рунков и Александр Сойдов. Канал НТВ представляли Олег Пестов, Михаил Лужецкий и Евгений Толстов. На борту самолета находился Антон Губанков, глава департамента культуры Минобороны РФ, а также его пресс-секретарь Оксана Бадрутдинова. Летели также семь военнослужащих, экипаж самолёта состоял из восьми человек. Непосредственно перед вылетом на борт лайнера поднялась Елизавета Глинка, возглавляющая фонд «Справедливая помощь». После дозаправки в Сочи Ту-154 вылетел по направлению в Сирию, но рухнул в море спустя несколько минут после взлёта.

Россияне помнят погибших: именем доктора Лизы названы больницы и хосписы в Евпатории, Екатеринбурге и Грозном. Память об артистах ансамбля Александрова чтят не только в России, но и в других странах. К домам погибших журналистов и телеканалам несли цветы.
Автор: Семен Зайцев
Вчера, 14:15
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