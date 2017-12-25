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exclusive / Криминал

В Басманном суде Москвы проходит заседание по делу директора РАМТ Софьи Апфельбаум
Судебные заседания по делу «Седьмой студии» проходят в Басманном суде Москвы. На повестке дня рассмотрение просьбы Софьи Апфельбаум о продлении домашнего ареста.

В Басманном суде Москвы проходит заседание по делу директора РАМТ Софьи Апфельбаум


По делу Апфельбаум было допрошено более 115 человек. Срок рассмотрения данного дела продлен до 19 апреля 2018 года. Шестеро обвиняемых проходят по делу о хищении государственных денег, лишь одна из которых, Масляева, признала вину полностью.

Софья Апфельбаум не признает своей вины, а самым большим своим правонарушением считает неправильную парковку. Актеры РАМТ вступились за Апфельбаум и просят не ограничивать свободу их руководителя.
Автор: Бойцова Мария
Вчера, 14:09
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