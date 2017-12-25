В Басманном суде Москвы проходит заседание по делу директора РАМТ Софьи Апфельбаум
Судебные заседания по делу «Седьмой студии» проходят в Басманном суде Москвы. На повестке дня рассмотрение просьбы Софьи Апфельбаум о продлении домашнего ареста.
По делу Апфельбаум было допрошено более 115 человек. Срок рассмотрения данного дела продлен до 19 апреля 2018 года. Шестеро обвиняемых проходят по делу о хищении государственных денег, лишь одна из которых, Масляева, признала вину полностью.
Софья Апфельбаум не признает своей вины, а самым большим своим правонарушением считает неправильную парковку. Актеры РАМТ вступились за Апфельбаум и просят не ограничивать свободу их руководителя.
По делу Апфельбаум было допрошено более 115 человек. Срок рассмотрения данного дела продлен до 19 апреля 2018 года. Шестеро обвиняемых проходят по делу о хищении государственных денег, лишь одна из которых, Масляева, признала вину полностью.
Софья Апфельбаум не признает своей вины, а самым большим своим правонарушением считает неправильную парковку. Актеры РАМТ вступились за Апфельбаум и просят не ограничивать свободу их руководителя.
Автор: Бойцова Мария