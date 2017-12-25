Екатерина Гордон примет участие в президентских выборах
В борьбу за должность главы государства включился еще один претендент. Екатерина Гордон станет лицом избирательной компании от Партии добрых дел.
Такое решение, по словам руководства партии, было единогласно принято на проходившем недавно партийном съезде. Все необходимые документы для участия Гордон в предстоящей избирательной компании предоставлены в ЦИК.
Такое решение, по словам руководства партии, было единогласно принято на проходившем недавно партийном съезде. Все необходимые документы для участия Гордон в предстоящей избирательной компании предоставлены в ЦИК.
Автор: Артемов Сергей