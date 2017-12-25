Более 650 тысяч человек эвакуировали во Вьетнаме из-за тайфуна «Тембин»
Во Вьетнаме проходит массовая эвакуация населения, служба спасения вывезла из опасной зоны 650 тысяч человек. Речь идёт о соблюдении необходимых мер предосторожности, на побережье страны вскоре обрушится тайфун «Тембин».
Экстренные службы сообщили, что в ночь на вторник тайфун должен достичь, как ожидается, дельты реки Меконг. Власти южных провинций Вьетнама проводят масштабную подготовку к тому, чтобы обезопасить местное население. Сильные дожди, как сообщается, могут спровоцировать оползни и наводнения. Подобное ранее произошло на Филиппинах. В данной стране жертвами «Тембина» стали около 200 человек. Разрушено большое количество жилых и нежилых строений. Согласно официальной информации, представленной в массмедиа, во Вьетнаме с начала 2017 года вследствие сильных паводков, вызванных тайфунами, считаются пропавшими без вести и погибшими 390 человек. Более 650 мирных граждан страны пострадали материально. Сумма ущерба, нанесенного стихией, приближается к 2,5 млрд долларов.
В связи с ожидаемым бедствием Федеральное агентство по туризму РФ призывает россиян, находящихся во Вьетнаме или планирующих в поездку в данную страну, учитывать публикуемую в СМИ информацию.
Экстренные службы сообщили, что в ночь на вторник тайфун должен достичь, как ожидается, дельты реки Меконг. Власти южных провинций Вьетнама проводят масштабную подготовку к тому, чтобы обезопасить местное население. Сильные дожди, как сообщается, могут спровоцировать оползни и наводнения. Подобное ранее произошло на Филиппинах. В данной стране жертвами «Тембина» стали около 200 человек. Разрушено большое количество жилых и нежилых строений. Согласно официальной информации, представленной в массмедиа, во Вьетнаме с начала 2017 года вследствие сильных паводков, вызванных тайфунами, считаются пропавшими без вести и погибшими 390 человек. Более 650 мирных граждан страны пострадали материально. Сумма ущерба, нанесенного стихией, приближается к 2,5 млрд долларов.
В связи с ожидаемым бедствием Федеральное агентство по туризму РФ призывает россиян, находящихся во Вьетнаме или планирующих в поездку в данную страну, учитывать публикуемую в СМИ информацию.
Автор: Семен Зайцев