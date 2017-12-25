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Mistress из Великобритании Госпожа Кац рассказала о рождественских заработках и рабах-эльфах
Британская любительница БДСМ-развлечений рассказала одному из изданий про свою ежегодную рождественскую вечеринку. Мужчины превращаются в рабов-эльфов и за свои унижения выкладывают по 250 фунтов в час.

Mistress из Великобритании Госпожа Кац рассказала о рождественских заработках и рабах-эльфах


На предстоящей в этом году ежегодной рождественской БДСМ-вечеринке от британской Mistress, известной под псевдонимом Госпожа Кац, мужчины-рабы, переодетые в эльфов, будут массировать ее ноги, заниматься домашней уборкой и дарить ей подарки. Сама девушка в это время займется приготовлением рождественской индейки. Если эльфы-рабы плохо справятся со своими обязанностями, она их отхлещет плеткой. "За свои сексуальные унижения мужчины выкладывают по 250 фунтов в час," - хвастается Госпожа Кац. - "Мой супруг и дети с пониманием относятся к моему отсутствию на семейном рождественском празднике, ведь это приносит солидный доход".

По словам девушки, впервые она провела подобную вечеринку ради шутки, но быстро поняла свою выгоду. Госпожа Кац не скупится на БДСМ-атрибутику, ее коллекция сексуальных игрушек оценивается в сумму около 8 тысяч фунтов стерлингов.
Автор: Артемов Сергей
Вчера, 15:25
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