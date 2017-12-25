В Апраксином дворе Петербурга в перестрелке пострадали три человека
В понедельник, 25 декабря, в ходе перестрелки в Петербурге пострадали три человека. Криминальный инцидент имел место в архитектурном комплексе центральной части Северной столицы Апраксин двор.
Кадры после перестрелки опубликовал в Сети YouTube-канал Top news 212. 50-секундный ролик, снятый очевидцами происшествия, демонстрирует удивление и недоумение людей по поводу стрельбы в Апраксином дворе, в которой приняли участие около полусотни человек. Трое из них ранены, для них свидетели инцидента вызвали бригаду скорой помощи, а также они уведомили о беспорядках правоохранителей Петербурга.
Три дня назад сайт «Актуальные новости» сообщали о перестрелке между посетителями библиотеки в Якутии.
Кадры после перестрелки опубликовал в Сети YouTube-канал Top news 212. 50-секундный ролик, снятый очевидцами происшествия, демонстрирует удивление и недоумение людей по поводу стрельбы в Апраксином дворе, в которой приняли участие около полусотни человек. Трое из них ранены, для них свидетели инцидента вызвали бригаду скорой помощи, а также они уведомили о беспорядках правоохранителей Петербурга.
Три дня назад сайт «Актуальные новости» сообщали о перестрелке между посетителями библиотеки в Якутии.
Автор: Воробьева Алина