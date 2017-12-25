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Славяне с 24 декабря начинали праздновать Коляду - поворот Солнца на весну
Католики всего мира 25 декабря отмечают Рождество Христово, а по славянским традициям этот день считается праздником Коляды. Поворот Солнца не весну предки встречали 24 декабря в период Больших зимних святок, длившихся по 5 января, и восславляли событие.

Славяне с 24 декабря начинали праздновать Коляду - поворот Солнца на весну


Отмечать Коляду, Солнца-младенца, славяне начинали, когда день прибавился, как тогда говорили, «на воробьиный скок». Кудесник вещим воем прогонял злых духов, а потом всем преподносилась братина с хмельным напитком. Чтец произносил славления Коляде и его брату-близнецу Овеню, а также специальные обрядовые приговоры. Накануне Нового года дети колядовали под окнами односельчан, величая хозяев, желая им добра и здоровья, произносили имя Коляды и просили денег. Зимние святки завершались игрищами и гаданиями.

Обряды древних славян сохранились и сегодня. Колядники облачаются в костюмы животных, всякой нечисти, с музыкой ходят по улицам и поют праздничные песни. Вместо жертвенного ягненка люди едят печенья в виде головы барана. В святой рождественский вечер подается на стол 12 разных блюд, обязательно - узвар и кутья.
Автор: Чупира Марьяна
Вчера, 15:15
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