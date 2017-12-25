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Эксперты объяснили восемь основных заблуждений о правильном питании
В очередной раз эксперты заговорили о пользе здорового питания и человеческих предрассудках о приеме пищи. Специалисты выделили восемь популярных заблуждений о еде и разъяснили их.

Эксперты объяснили восемь основных заблуждений о правильном питании


"Чем меньше, тем лучше", - казалось бы ничто не заставляет сомневаться в данном утверждении при желании похудеть. На самом деле внезапное прекращения поступления калорий воспринимается организмом как стресс, человеку не хватает витаминов, начинаются головные боли, проблемы с кожей и ногтями. Смысл правильного питания не в голодовке и недоедании, а в сбалансированном питании без перееданий.

"Никаких перекусов,"- считается, что они приносят в организм лишние калории и лучше дождаться обеда или ужина. На практике доказано, что перекусы помогают организму оставаться в тонусе, ускоряют метаболизм. Вот только перекусывать нужно правильно: орехами, фруктами либо овощными смузи.

"Белки вместо углеводов", - белки являются главными строителями мышц, они сытные и можно принимать только их. В действительности, организму наряду с белками необходимы жиры с углеводами, но в правильной пропорции.

"Жиры - главный враг стройной фигуры," - многие придерживаются такого мнения. На самом деле, жиры есть полезные и вредные. Омега-3, омега-6 и омега-9 просто необходимы организму.

"Свежевыжатый сок - основной источник витаминов," - и никакого вреда. Но для приготовления стакана нужно несколько плодов, а они содержат вредный сахар, а также простые углеводы, которые кратковременно утоляют голод, соответственно организм будет на голодном пайке.

"Можно есть любое количество овощей," - мало калорий, наличие витаминов и минеральных веществ. Однако большое количество овощей чревато проблемами с желудком. Лучше всего сочетать овощи с белковой пищей.

"Правильное питание - суровые правила," - необходимо превратиться в аскета, строго соблюдающего всякие ограничения. На самом деле, выбор блюд ограничен лишь воображением. Нужно смело экспериментировать, находить новые сочетания знакомых продуктов и на столе всегда будет разнообразное меню.

"Алкоголь под запретом," - ведь он увеличивает аппетит, задерживает воду и прибавляет калорий. Сухое вино не принесет никакого вреда, если выпивать не более двух бокалов. А вот с различными сладкими алкогольными коктейлями или с крепким алкоголем придется распрощаться.
Автор: Артемов Сергей
Вчера, 21:00
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