Известная певица Валерия верит в женскую дружбу
Известная певица Валерия поделилась с подписчиками своего аккаунта в Instagram фотографией «дружного коллектива». Артистка запечатлена в кругу своих знаменитых подруг в стенах Большого театра.
«Категорически не согласна с тем, что женской дружбы не бывает», - подписала Валерия публикацию. Жизнерадостное фото певицы, сфотографированной с тремя подругами, светящимися от счастья, доказывает слова артистки. Сама же певица на снимке выглядит великолепно. Она облачена в черное платье с открытыми плечами, прикрытыми солнечного цвета боа. В дополнение к образу звезда эстрады подобрала такой же желтый клатч.
Подписчики согласились с Валерией, что выражение, касательно женской дружбы, не соответствует действительности. Всем знаменитостям на фотографии пользователи подарили множество комплиментов, называя «красавицами» и «потрясающими женщинами».
Ранее Йосиф Пригожин и Валерия отметили 13 лет в браке.
«Категорически не согласна с тем, что женской дружбы не бывает», - подписала Валерия публикацию. Жизнерадостное фото певицы, сфотографированной с тремя подругами, светящимися от счастья, доказывает слова артистки. Сама же певица на снимке выглядит великолепно. Она облачена в черное платье с открытыми плечами, прикрытыми солнечного цвета боа. В дополнение к образу звезда эстрады подобрала такой же желтый клатч.
Подписчики согласились с Валерией, что выражение, касательно женской дружбы, не соответствует действительности. Всем знаменитостям на фотографии пользователи подарили множество комплиментов, называя «красавицами» и «потрясающими женщинами».
Ранее Йосиф Пригожин и Валерия отметили 13 лет в браке.
Автор: Чупира Марьяна