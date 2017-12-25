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Учёные: Увлажнение кожи, диета и отдых предотвратят раннее старение кожи
Зарубежные учёные дали 5 рекомендаций, способных уберечь кожу от преждевременного старения. К ним относятся достаточное увлажнение кожи, правильное питание и отдых – как физический, так и ментальный.

Учёные: Увлажнение кожи, диета и отдых предотвратят раннее старение кожи


Ниже портал «Актуальные новости» приводит ТОП-5 советов от специалистов под руководством ведущего учёного, эксперта в области медицины Чандрики Махиндры (Chandrika Mahindra), являющейся сотрудником компании The Himalaya Drug Company. Она отметила, что хоть старение кожи и является естественным процессом, оно может ускоряться из-за стремительного образа жизни, несбалансированной диеты и воздействия суровых погодных условий.

1. Увлажнение кожи. Для этого подойдёт травяной крем для дневного использования, состоящий из SPF и экстракта стволовых клеток растения Эдельвейса, известного своими антиоксидантными и антивозрастными свойствами. Крем должен обеспечивать интенсивное увлажнение, быстро впитываться и восстанавливать кожу.

2. Здоровая диета. Несбалансированный приём пищи влияет не только на здоровье, но и на кожу, потому крайне важно потреблять богатые витаминами продукты, способствующие здоровому обновлению кожи. К ним относятся фрукты, салаты и натуральные соки, так как они обеспечивают увлажнение и поддерживают естественный оттенок кожи.

3. Ночной крем. Именно во время сна удваивается производство клеток кожи и обновляются её слои. Хоть достаточный сон и является ключом к безупречной коже, улучшить данный процесс можно посредством травяного ночного крема, состоящего из ботанических экстрактов. Применять его следует прямо перед сном.

4. Защита глаз. Область вокруг них чувствительна и наиболее восприимчива к развитию первых признаков старения. Учёные рекомендуют использовать травяной крем для глаз, наполненный стволовыми клетками растений Эдельвейса. Данное косметическое средство будет мягко подпитывать и увлажнять нежную кожу вокруг глаз, оставляя ее яркой и молодой.

5. Регулярные перерывы. Современная быстро развивающаяся жизнь и повышенный уровень потрясений приводят к эмоциональному и физическому стрессу, который вносит огромный вклад в старение кожи. Необходимо баловать себя успокаивающей деятельностью, когда можно просто расслабиться и подумать о чём-то хорошем. Это сбалансирует уровни гормонов и избавит от стресса. Потому, советуют специалисты, нужно регулярно давать себе перерывы в стремительном жизненном потоке, для того чтобы омолодить свой ум и кожу.
Автор: Воробьева Алина
Вчера, 15:45
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