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В 1979 года 25 декабря начался ввод советских войск в Афганистан
В 1979 году в Афганистане началась война между ограниченным контингентом советских войск, правительственными силами Афганистана, с одной стороны, и формированиями афганских моджахедов.

В 1979 года 25 декабря начался ввод советских войск в Афганистан

Событиям Афганской войны предшествовали события в дружественном государстве. Внешняя политика короля Мухаммеда Заир-Шаха устраивала Москву, но внутри страны росло недовольство исламистов и прогрессистов. В 1978 году в Афганистане произошла революция, к власти пришли лидеры НДПА, придерживающихся марксистской идеологии. Афганистан стал демократической республикой. В страну прибыли тысячи советников из СССР. Попытки превратить страну в социалистическое государство не нашли поддержки у мусульманского населения. Началось сопротивление исламской оппозиции, в итоге страна оказалась на грани гражданской войны. Афганистану стали оказывать помощь США, Саудовская Аравия, Китай и Пакистан. Советский Союз не мог терпеть вооруженного вмешательства со стороны.

Когда в 1979 году к власти в стране пришел Хафизулла Амин, в Кремле это было расценено как контрреволюционный переворот. Советское правительство всё более склонялось к необходимости ввести войска в Афганистан в целях стабилизации ситуации, это было сделано 25 декабря 1979 года. Боевые действия продолжались несколько лет. После прихода к власти в СССР Михаила Горбачева и М. Наджибуллы в Афганистане политическая ситуация изменилась. Правительства обеих стран приняли решение вывести советские войска к 15 февраля 1989 года.
Автор: Семен Зайцев
Вчера, 16:02
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