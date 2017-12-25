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Эксперты: Частое употребление кофе может привести к возникновению головных болей
Часто люди балуют себя несколькими чашками крепкого кофе в день, не задумываясь, как он сказывается на организме. Эксперты предостерегают, что ароматный напиток вызывает привыкание к кофеину, нарушает водный баланс, выводит много полезных микроэлементов и приводит к возникновению частых головных болей.

Эксперты: Частое употребление кофе может привести к возникновению головных болей


Кофеин, как и сладкое или алкоголь, вызывает зависимость, признанную в мире клиническим расстройством. Кофе специалисты называют самым распространенным наркотиком , а последствия его употребления вызывают схожие симптомы. Бодрящий напиток, являясь сильным мочегонным средством, обезвоживает организм. Нормальное количество выпитого кофе выводит излишки жидкости, а чрезмерное потребление способствует ее накоплению, провоцируя образование отеков. Кофеин вымывает из организма много микроэлементов, включая кальций, разрушает витамины, замедляет усвоение полезных веществ. Кофе способствует выработке гормона, запускающего пищеварение, поэтому его не следует употреблять натощак.

Часто крепкий напиток вызывает резкие головные боли, однако качественный натуральный продукт может расширить сосуды, успокоить нервную систему и избавить от мигрени. Употребляя кофе, человек чувствует прилив сил, энергии, но этот эффект кратковременный: искусственное бодрствование может вызвать реальное переутомление.

Ранее ученые заявили, что кофе в больших дозах вредит здоровью женщин.
Автор: Чупира Марьяна
Вчера, 16:10
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