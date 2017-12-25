Эксперты: Браки делают мужчин счастливее
Психологи сообщают, что женатые британские мужчины, в том числе в гражданских браках, оказались счастливее своих одиноких сограждан. В ходе анализа базы данных было выявлено эмоциональное состояние граждан Соединенного Королевства.
По информации психологов, представленной в массмедиа, семейная жизнь помогает многим людям пережить кризис среднего возраста. Выяснилось, что состоящие в браке люди счастливее одиноких сограждан. Психологи обращают внимание на тот немаловажный аспект, что наблюдение за одинокими гражданами проводилось с 1991 по 2008 годы. Всего было опрошено 30 тысяч человек. Во втором случае исследовались семейные пары и их уровень эмоционального благосостояния. Анкетированию подверглись 350 тысяч британцев, среди которых были замужние женщины и женатые мужчины. Отмечено, что желание вступить в брак рождается в основном из-за повышенного удовлетворения жизнью.
Общий анализ уровня эмоционального благосостояния женатых мужчин оказался выше, чем у одиноких британцев. Было определено, многие участники опроса сообщали, что считают своего партнёра по браку самым близким другом.
По информации психологов, представленной в массмедиа, семейная жизнь помогает многим людям пережить кризис среднего возраста. Выяснилось, что состоящие в браке люди счастливее одиноких сограждан. Психологи обращают внимание на тот немаловажный аспект, что наблюдение за одинокими гражданами проводилось с 1991 по 2008 годы. Всего было опрошено 30 тысяч человек. Во втором случае исследовались семейные пары и их уровень эмоционального благосостояния. Анкетированию подверглись 350 тысяч британцев, среди которых были замужние женщины и женатые мужчины. Отмечено, что желание вступить в брак рождается в основном из-за повышенного удовлетворения жизнью.
Общий анализ уровня эмоционального благосостояния женатых мужчин оказался выше, чем у одиноких британцев. Было определено, многие участники опроса сообщали, что считают своего партнёра по браку самым близким другом.
Автор: Семен Зайцев