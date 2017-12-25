Участница «Дома-2» Рапунцель сообщила о непреодолимом желании быть рядом с Дмитренко
Ольга Рапунцель, которая ожидает появления через несколько месяцев на свет ребёнка, рассказала о своих чувствах к отцу будущего малыша, с которым недавно рассталась. По словам участницы «Дома-2», в последнее время она всё чаще думает о Дмитрии Дмитренко, испытывая непреодолимое желание быть рядом с ним.
Пара рассталась этой осенью, после чего Ольга Рапунцель, потребовав у супруга развода, вернулась на проект «Дом-2». Там она на протяжении некоторого времени пыталась построить новые отношения, но пришла к выводу, что любовью всей её жизни является Дмитрий Дмитренко, который, к слову, на тот момент уже стал встречаться с Машей Кохно.
В понедельник на странице в Instagram Ольга Рапунцель опубликовала новое фото, в посте к которому рассказала подписчикам о своих чувствах к экс-возлюбленному. Таким образом звезда «Дома-2» объяснила поклонникам причины, по которым она примирилась с Дмитрием Дмитренко, так как многие из фанатов рекомендовали девушке не прощать супругу его недостойного поведения.
Пара рассталась этой осенью, после чего Ольга Рапунцель, потребовав у супруга развода, вернулась на проект «Дом-2». Там она на протяжении некоторого времени пыталась построить новые отношения, но пришла к выводу, что любовью всей её жизни является Дмитрий Дмитренко, который, к слову, на тот момент уже стал встречаться с Машей Кохно.
В понедельник на странице в Instagram Ольга Рапунцель опубликовала новое фото, в посте к которому рассказала подписчикам о своих чувствах к экс-возлюбленному. Таким образом звезда «Дома-2» объяснила поклонникам причины, по которым она примирилась с Дмитрием Дмитренко, так как многие из фанатов рекомендовали девушке не прощать супругу его недостойного поведения.
Автор: Воробьева Алина