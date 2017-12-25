На Марсе ученые обнаружили древнюю ракушку
В ходе проведения очередного исследования поверхности Марса ученые обнаружили древнюю ракушку. Её длина составляет не менее двух дюймов. Находка позволила выдвинуть гипотезу о наличии на Красной планете простейших форм жизни.
На представленном во всемирной Сети фотоснимке видно, что найденный объект при его детализированном изучении представляет собой древнюю ракушку. Особо отмечено, что вокруг предмета песчаная почва взрыхлена. По мнению ученых, ракушка как будто катилась по мокрой земле. По мнению исследователей, находка может указывать на то, что на Марсе могли ранее существовать простые формы жизни.
Особо отмечено, что в NASA знают о результатах данного исследования, но никакой информации не предоставляют. Скрываются и причины, по которым Национальное агентство по аэронавтике и исследованию космического пространства не разглашает широкой общественности подобную информацию.
На представленном во всемирной Сети фотоснимке видно, что найденный объект при его детализированном изучении представляет собой древнюю ракушку. Особо отмечено, что вокруг предмета песчаная почва взрыхлена. По мнению ученых, ракушка как будто катилась по мокрой земле. По мнению исследователей, находка может указывать на то, что на Марсе могли ранее существовать простые формы жизни.
Особо отмечено, что в NASA знают о результатах данного исследования, но никакой информации не предоставляют. Скрываются и причины, по которым Национальное агентство по аэронавтике и исследованию космического пространства не разглашает широкой общественности подобную информацию.
Автор: Семен Зайцев