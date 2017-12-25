Ученые: В Новый год мимо Земли пролетит астероид в форме черепа
Астероид, имеющий форму черепа, 31 декабря 2017 года пролетит возле Земли на расстоянии 40 миллионов километров со скоростью 126 километров в час. Благодаря своей неординарной форме он имеет много названий: "Большая тыква", "Дьявольский череп", "Хеллоуинский", "Сатанистский".
Впервые работники обсерватории Pan-STARRS увидели его в 2015 году с помощью телескопа. Астероид имеет достаточно внушительные размеры – 625 на 700 метров, а это выше, чем Останкинская телебашня. «Большая тыква» вращается только вокруг своей оси, делая один оборот за три часа. Мнения ученых до сих пор разделяются: одни считают, что это астероид, другие – мертвая комета. Астрономы предполагают, что космическое тело максимально приблизится к планете Земля в ноябре 2018 года, но землянам это ничем не грозит.
Впервые работники обсерватории Pan-STARRS увидели его в 2015 году с помощью телескопа. Астероид имеет достаточно внушительные размеры – 625 на 700 метров, а это выше, чем Останкинская телебашня. «Большая тыква» вращается только вокруг своей оси, делая один оборот за три часа. Мнения ученых до сих пор разделяются: одни считают, что это астероид, другие – мертвая комета. Астрономы предполагают, что космическое тело максимально приблизится к планете Земля в ноябре 2018 года, но землянам это ничем не грозит.
Автор: Ивакина Ирина