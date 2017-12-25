«Дом-2»: Алексей Купин разместил в Сети эксклюзивное видео с Сейшелов
Во всемирной Сети, в своём микроблоге Instagram, Алексей Купин разместил видеосюжет отдыха на Сейшелах. В своём посте участник "Дома-2" пишет, что Сейшельские острова являются замечательным местом для отдыха.
Островная площадка популярного реалити-шоу «Дом-2» привлекает особое внимание многочисленных поклонников телепрограммы. Купин катается на сёрфе, получая большое удовольствие. Молодой человек сообщает, что любит купаться в океане. Особенно, указывает участник телестройки, он любит весело проводить время. Ему очень нравится местный климат и прекрасные пейзажи, расположенные на берегу океана.
Участник «Дома-2» написал в своём блоге, что очень любит плавать в волнах. Отмечено, что данный видеоролик, по словам Алексея Купина, «никогда не попадёт в эфир».
Островная площадка популярного реалити-шоу «Дом-2» привлекает особое внимание многочисленных поклонников телепрограммы. Купин катается на сёрфе, получая большое удовольствие. Молодой человек сообщает, что любит купаться в океане. Особенно, указывает участник телестройки, он любит весело проводить время. Ему очень нравится местный климат и прекрасные пейзажи, расположенные на берегу океана.
Участник «Дома-2» написал в своём блоге, что очень любит плавать в волнах. Отмечено, что данный видеоролик, по словам Алексея Купина, «никогда не попадёт в эфир».
Автор: Семен Зайцев