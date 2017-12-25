Трамп с супругой посетил церковь для празднования Рождества
Вчера вечером, 24 декабря, Дональд Трамп и его супруга Меланья посетили ночную мессу в церкви Флориды, в которой в своё время проходили обряд бракосочетания. Таким образом они решили отпраздновать Рождество, отмечающееся у приверженцев католического вероисповедания 25 декабря.
Дональда и Меланью Трамп сопровождал во время праздничного вечернего служения в канун Рождества преподобный Джеймс Р. Харлан, являющийся XII ректором епископальной церкви в Палм-Бич штата Флорида Bethesda-by-the-Sea. Прежде чем посетить религиозное учреждение, президент США похвалился на своей странице в Twitter, что благодаря его усилиям фраза «Счастливого Рождества» возвратилась в активный лексикон американцев.
Дональда и Меланью Трамп сопровождал во время праздничного вечернего служения в канун Рождества преподобный Джеймс Р. Харлан, являющийся XII ректором епископальной церкви в Палм-Бич штата Флорида Bethesda-by-the-Sea. Прежде чем посетить религиозное учреждение, президент США похвалился на своей странице в Twitter, что благодаря его усилиям фраза «Счастливого Рождества» возвратилась в активный лексикон американцев.
Автор: Воробьева Алина