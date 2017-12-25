Водитель автобуса, въехавшего в толпу людей, перепутал педали
Мужчина, находившийся за рулем пассажирского автобуса, который 25 декабря въехал в толпу людей возле станции московского метро «Славянский бульвар», задержан. На допросе водитель рассказал, что ДТП произошло из-за того, что он перепутал педали тормоза и газа.
Когда он заметил, что автобус покатился в переход, то растерялся и запаниковал, в результате чего не смог ничего сделать, чтоб избежать трагедии. Сейчас правоохранительные органы рассматривают две версии дорожно-транспортного происшествия: неисправность транспорта и то, что водитель не справился с управлением.
Когда он заметил, что автобус покатился в переход, то растерялся и запаниковал, в результате чего не смог ничего сделать, чтоб избежать трагедии. Сейчас правоохранительные органы рассматривают две версии дорожно-транспортного происшествия: неисправность транспорта и то, что водитель не справился с управлением.
Автор: Ивакина Ирина