СМИ: Алексею Навальному отказали в регистрации на президентские выборы в РФ
Алексей Навальный получил отказ ЦИК относительно его регистрации в качестве кандидата на пост президента Российской Федерации. Отказ мотивирован наличием у политика судимости (условный срок по уголовному делу компании «Кировлес»), сообщают СМИ.
Оппозиционный политик ранее неоднократно заявлял, что приговор суда является незаконным. Особо отмечено, что Европейский суд по правам человека признал позицию Алексея Навального, встав на его сторону. Согласно представленной в массмедиа информации, документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) политиком были поданы во второй половине дня 24 декабря. Особо отмечено, что отказ получил и самовыдвиженец Олег Лурье, известный российский журналист. Документы были не приняты ввиду наличия судимости у представителя массмедиа.
Элла Памфилова сообщила в медиа-изданиях, что с 2013 года около 250 человек получили официальные отказы в связи с наличием у них различных судимостей.
Оппозиционный политик ранее неоднократно заявлял, что приговор суда является незаконным. Особо отмечено, что Европейский суд по правам человека признал позицию Алексея Навального, встав на его сторону. Согласно представленной в массмедиа информации, документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) политиком были поданы во второй половине дня 24 декабря. Особо отмечено, что отказ получил и самовыдвиженец Олег Лурье, известный российский журналист. Документы были не приняты ввиду наличия судимости у представителя массмедиа.
Элла Памфилова сообщила в медиа-изданиях, что с 2013 года около 250 человек получили официальные отказы в связи с наличием у них различных судимостей.
Автор: Семен Зайцев