МЧС Москвы предупреждает граждан о сильном ветре и метели
Сотрудники МЧС Москвы предупреждают жителей и гостей столицы о сильном ветре и метели. Рекомендуется не выходить из дома, а также отказаться от поездок на личном транспорте.
До конца 25 декабря в Москве, согласно заявлениям синоптиков, сохранится крайне неблагоприятная погода. Метель и сильные порывы ветра, достигающие 17 м/с, могут нанести ущерб не только имуществу, но и самим гражданам. В связи с этим работники столичного управления МЧС рекомендуют воздержаться от любых поездок или прогулок, а личные транспортные средства парковать в гараже или на закрытой парковке. Всем пешеходам лучше держаться как можно дальше от сухих деревьев и слабо закреплённых объектов, так как сильный ветер может стать причиной их обрушения.
Ранее МЧС Москвы уже предупреждали о метели и образовании гололёда на дорогах.
До конца 25 декабря в Москве, согласно заявлениям синоптиков, сохранится крайне неблагоприятная погода. Метель и сильные порывы ветра, достигающие 17 м/с, могут нанести ущерб не только имуществу, но и самим гражданам. В связи с этим работники столичного управления МЧС рекомендуют воздержаться от любых поездок или прогулок, а личные транспортные средства парковать в гараже или на закрытой парковке. Всем пешеходам лучше держаться как можно дальше от сухих деревьев и слабо закреплённых объектов, так как сильный ветер может стать причиной их обрушения.
Ранее МЧС Москвы уже предупреждали о метели и образовании гололёда на дорогах.
Автор: Александров Александр