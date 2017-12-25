В Великобритании врачи спасли девочку, «родившуюся» в животе матери
В минувшую среду девочка, «родившаяся» в животе матери и спасённая благодаря экстренной помощи врачей Великобритании, выписана из больницы и благополучно доставлена домой. Её 43-летние родители счастливы и благодарят медперсонал за вовремя оказанную помощь.
О сложной беременности и предстоящих родах Масина Фрост знала заранее, к тому же у неё уже случались выкидыши. Жительница Великобритании на последних сроках находилась в медицинском учреждении под наблюдением врачей, однако в какой-то момент её утроба разорвалась, и плод выбросило в брюшину. Женщину немедленно прооперировали, само кесарево сечение заняло у профессиональных докторов около 30 секунд, благодаря чему удалось сохранить ребёнку жизнь.
Новорожденную девочку назвали Стефанией. Через месяц мать с ребёнком выписали из больницы. Родители малышки счастливы и называют рождение дочери настоящим чудом.
О сложной беременности и предстоящих родах Масина Фрост знала заранее, к тому же у неё уже случались выкидыши. Жительница Великобритании на последних сроках находилась в медицинском учреждении под наблюдением врачей, однако в какой-то момент её утроба разорвалась, и плод выбросило в брюшину. Женщину немедленно прооперировали, само кесарево сечение заняло у профессиональных докторов около 30 секунд, благодаря чему удалось сохранить ребёнку жизнь.
Новорожденную девочку назвали Стефанией. Через месяц мать с ребёнком выписали из больницы. Родители малышки счастливы и называют рождение дочери настоящим чудом.
Автор: Воробьева Алина