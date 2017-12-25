Дима Билан поздравил поклонников с Новым годом
Известный певец Дима Билан поздравил поклонников с Новым годом на своей странице в социальной сети Instagram. Он также рассказал историю празднования этого мероприятия в прошлом году, когда застал бой курантов прямо у Красной площади.
Дима Билан продолжает радовать своих фанатов различными публикациями в социальных сетях, и в этот раз он опубликовал свою фотографию. На ней запечатлён сам исполнитель с мобильным телефоном в тёплой шапке возле наряжённой ёлки. В комментариях певец поспешил поздравить пользователей с Новым годом и рассказал, как он отпраздновал прошлое начало года. В ночь с 31 на 1 января он находился у стен Красной площади вместе со своей командой и ещё многими исполнителями. Прямой эфир выступления длился ровно до полуночи, и когда оно закончилось, сразу же начали бить куранты. Дима Билан с восторгом вспоминает тот день. «Всё превратилось в волшебную сказку! Ощущение праздника было умножено в тысячу раз», - рассказывает исполнитель.
Ранее Дима Билан рассказал о своём очень напряжённом графике из-за новогодних праздников, вызвав сочувствие у фанатов, которые пожелали ему терпения и продуктивного завершения года.
Дима Билан продолжает радовать своих фанатов различными публикациями в социальных сетях, и в этот раз он опубликовал свою фотографию. На ней запечатлён сам исполнитель с мобильным телефоном в тёплой шапке возле наряжённой ёлки. В комментариях певец поспешил поздравить пользователей с Новым годом и рассказал, как он отпраздновал прошлое начало года. В ночь с 31 на 1 января он находился у стен Красной площади вместе со своей командой и ещё многими исполнителями. Прямой эфир выступления длился ровно до полуночи, и когда оно закончилось, сразу же начали бить куранты. Дима Билан с восторгом вспоминает тот день. «Всё превратилось в волшебную сказку! Ощущение праздника было умножено в тысячу раз», - рассказывает исполнитель.
Ранее Дима Билан рассказал о своём очень напряжённом графике из-за новогодних праздников, вызвав сочувствие у фанатов, которые пожелали ему терпения и продуктивного завершения года.
Автор: Александров Александр