В Москве автомобильные заторы достигли 10 баллов
В Москве автомобильные заторы, по данным сервиса «Яндекс. Пробки» достигли 10 баллов на 17:00 понедельника, 25 декабря. Пробки образовались с внешней и внутренней стороне МКАД.
Минимальная скорость потока машин зафиксирована на Третьем транспортном кольце. Здесь автомобили двигаются, не превышая отметку в 7 километров в час. Что касается центральных магистралей столицы, то здесь перегружены Садовое и Бульварное кольца, а также Большой и Малый Каменные мосты.
Стоят дороги на улицах Большая Ордынка, Большая Полянка, Пречистинская, Пятницкая, Москворецкая, Софийская и так далее. Фактически, сложности с проездом наблюдаются на всех вылетных магистралях Москвы.
Подобная ситуация на дорогах столицы наблюдалась и накануне. Также город оказался в автомобильном коллапсе в четверг, 21 декабря.
Минимальная скорость потока машин зафиксирована на Третьем транспортном кольце. Здесь автомобили двигаются, не превышая отметку в 7 километров в час. Что касается центральных магистралей столицы, то здесь перегружены Садовое и Бульварное кольца, а также Большой и Малый Каменные мосты.
Стоят дороги на улицах Большая Ордынка, Большая Полянка, Пречистинская, Пятницкая, Москворецкая, Софийская и так далее. Фактически, сложности с проездом наблюдаются на всех вылетных магистралях Москвы.
Подобная ситуация на дорогах столицы наблюдалась и накануне. Также город оказался в автомобильном коллапсе в четверг, 21 декабря.
Автор: Нина Лукашева