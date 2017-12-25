СМИ сообщили о погибших в ДТП с автобусом у станции метро «Славянский бульвар»
Масс-медиа сообщают о погибших в результате ДТП, произошедшего в подземном тоннеле у станции метро «Славянский бульвар». Указывается на двух мужчин, подростка и женщину. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Отмечено, что к погибшим никого не подпускают, в том числе представителей массмедиа. Установлено, что автобус подъехал к остановке, при этом он был практически полупустым. Постояв некоторое время, машина тронулась и неожиданно свернула в тоннель подземного перехода. В качестве основной версии полиция выдвигает человеческий фактор. Особо отмечено, что автобус имеет автоматическую коробку переключения передач.
На месте ДТП работают специализированные службы, включая медицинские бригады. Московские СМИ опубликовали информацию о погибших. Среди них подросток 17 лет, мужчина 45 лет, 38-летняя женщина и молодой человек в возрасте 27 лет. Водитель автобуса задержан, проводится дознание.
Отмечено, что к погибшим никого не подпускают, в том числе представителей массмедиа. Установлено, что автобус подъехал к остановке, при этом он был практически полупустым. Постояв некоторое время, машина тронулась и неожиданно свернула в тоннель подземного перехода. В качестве основной версии полиция выдвигает человеческий фактор. Особо отмечено, что автобус имеет автоматическую коробку переключения передач.
На месте ДТП работают специализированные службы, включая медицинские бригады. Московские СМИ опубликовали информацию о погибших. Среди них подросток 17 лет, мужчина 45 лет, 38-летняя женщина и молодой человек в возрасте 27 лет. Водитель автобуса задержан, проводится дознание.
Автор: Семен Зайцев