В Астане загорелась новогодняя елка
Накануне утром в Астане охватило пламенем одну из новогодних елок города. Располагалась елка недалеко от входа в центральный парк столицы.
Как стало известно, сегодня, 25 декабря, около 06:19 в одно из городских отделений МВД РК поступило сообщение, что по улице Туран горит елка. Сразу после этого к месту происшествия были отправлены пожарные подразделения, благодаря усилиям которых удалось избежать распространения огня. По информации пресс-службы ведомства, для тушения было задействовано две единицы техники и 10 человек личного состава службы ДЧС казахстанской столицы. В настоящий момент выясняется причина возгорания.
Стоит отметить, во время пожара никто не пострадал. Помимо этого, городские власти Астаны сообщили, что к Новому Году успеют установить новую елку.
Как стало известно, сегодня, 25 декабря, около 06:19 в одно из городских отделений МВД РК поступило сообщение, что по улице Туран горит елка. Сразу после этого к месту происшествия были отправлены пожарные подразделения, благодаря усилиям которых удалось избежать распространения огня. По информации пресс-службы ведомства, для тушения было задействовано две единицы техники и 10 человек личного состава службы ДЧС казахстанской столицы. В настоящий момент выясняется причина возгорания.
Стоит отметить, во время пожара никто не пострадал. Помимо этого, городские власти Астаны сообщили, что к Новому Году успеют установить новую елку.
Автор: Артем Васильев